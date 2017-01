Alianza Lima: Germán Pacheco contó qué comía en Tailandia para sobrevivir

Germán Pacheco contó algunas experiencias que le tocó vivir cuando jugó en Tailandia, cuando jugaba por el Ratchaburi tras su paso por el fútbol de Malasia. ¿Qué comía el argentino en dicho país? No lo vas a creer.



"Todo era muy raro, especialmente las comidas. Fíjate que se comían cucarachas y tarántulas fritas. Yo me las tenía que tragar con sal y mucho picante, sino, me moría de hambre (risas)", dijo Germán Pacheco al diario "Depor".



Pero no fue lo único que Germán Pacheco pasó en Tailandia. El argentino de Alianza Lima reveló cómo eran sus compañeros. "Eran algo inexpresivos por su cultura. Uno perdía los partidos y ellos (estaban) como si nada. Eso sí, eran muy respetuosos de su religión y si tenían que orar cuando jugábamos, simplemente paraban el partido".



Germán Pacheco se tuvo que desligar del Ratchaburi por un insólito motivo. "El rey de Tailandia (Bhumibol Adulyadej) murió en octubre del año pasado y se paralizó todo en ese país. Se hablaba de que no se jugaba la liga por un año y, así, aproveché para desligarme y volver al Perú".