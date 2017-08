Alianza Lima: Hinchas celebraron goles de Real Garcilaso con una mesa en las tribunas [VIDEO]

Para no creerlo. Los hinchas de Real Garcilaso ingresaron con una mesa a las tribunas del Estadio Inca Garcilaso de la Vega para celebrar los goles del equipo de Marcelo Grioni. ¿Quisieron provocar a los de Alianza Lima?



Como se puede ver en las imágenes de "Gol Perú", un sector de las tribunas carga una pequeña mesa de color blanco en señal de "burla" en contra de Alianza Lima. Pero, ¿qué relación hay entre el objeto y el equipo blanquiazul?



Pasa que a Alianza Lima las redes sociales lo "vacilan" por ganar puntos en mesa "y no en la cancha". Si bien esta situación escapa de la responsabilidad de los jugadores, son los clubes los que terminan perjudicando la imagen de los mismos.



Pero hay un caso particular entre Alianza Lima y Real Garcilaso. En la última fecha del Torneo Apertura, la CJ-FPF ratificó la resta de puntos (6) a los cuqueños y los blanquiazules pudieron salir ganadores de dicho torneo.



MIRA AQUÍ EL RESUMEN DEL PARTIDO

Alianza Lima 1-4 Real Garcilaso: Goles y resumen