Alianza Lima: Jefferson Farfán no vuelve al club y en las redes lo 'trolean' con memes [FOTOS] Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima y los usuarios no le tuvieron un ápice de piedad.

Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima. Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima. Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima. Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima. Jefferson Farfán no volverá a Alianza Lima.