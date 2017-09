Alianza Lima: Kevin Quevedo y sus travesuras del corazón con la pelota

La fe puede mover montañas, pero el amor construye cielos. Postales íntimas de tristezas que se van y alegrías que llegan. ‘Te amo’, gritó Kevin Quevedo para festejar el gol del primer paso para el triunfo de Alianza Lima (2-0) en casa de Ayacucho FC. La romántica frase tuvo dos destinatarias, que sumado a su regreso al gol y el adiós a las lesiones, tienen a la joven figura ‘grone’ en su regreso más esperado.



“Mi celebración fue para mi mamá y para una persona especial, no creo que mi madre se ponga celosa porque ya lo sabe”, dijo con mirada enamorada, y sin revelar el nombre de su pareja, el joven delantero de 20 años que llegó a los cinco festejos este año.



“Fueron varias lesiones las que tuve que padecer, pero mi esfuerzo tuvo frutos, también por eso me emocioné. Por regresar al gol y ahora deseo seguir en racha y no esperar muchos meses para volver a marcar”, apuntó el atacante, que peleará un puesto para jugar el fin de semana ante Sporting Cristal.



Alianza Lima vs Ayacucho: Gol de Kevin Quevedo

DE QUEVEDO A PACHECO

Si Kevin Quevedo se encargó de abrir la cuenta en el ‘Ciudad de Cumaná’, el argentino Germán Pacheco ratificó el triunfo con un frentazo (tras centro del juvenil), aunque el cupo de extranjeros es su mayor problema para la continuidad.



“Pablo (Bengoechea) sabe lo que hace, somos cinco extranjeros y solo juegan tres, pero yo siempre la voy a pelear. Tengo que estar listo cuando me toque, puedo alternar de extremo o de ‘falso 9’, el tema es contribuir”, señaló el argentino de 26 años, que suma cinco tantos en el año.



Por ahora, para el DT los tres foráneos titulares son el zaguero Gonzalo Godoy, el volante Luis Aguiar y el delantero Lionard Pajoy. “Juegue quien juegue, el tema es no perderle el paso a los que están arriba”, finalizó el popular ‘Pachegol’.

