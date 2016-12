Alianza Lima, desea cerrar el tema del último delantero para la temporada 2017 y hoy la principal alternativa se ha vuelto Irven Ávila, el goleador de Sporting Cristal que aparentemente no esta en los planes de José Del del Solar en La Florida



La Comisión de Fútbol de Alianza Lima, tiene que negociar con sus pares en el Rímac para pedir el préstamo del jugador quien no tiene problemas para ponerse la blanquiazul. "hasta el momento en Sporting Cristal no me aseguran cómo resolverán mi situación contractual. Yo tengo contrato con ellos hasta el 2018 con ellos, pero les hice saber que, si no me van a tomar en cuenta, yo podría buscar otras opciones para jugar", dijo Irven Ávila.



"Es cierto que Alianza Lima y otros equipos se han interesado en mi persona, sin embargo primero tengo que solucionar mi tema contractual con Sporting Cristal. Yo quiero jugar sea en el equipo que sea", agregó



Sporting Cristal cedió a préstamo a Irven Ávila este año a LDU de Ecuador hasta junio del 2017, sin embargo el 'Cholito' regresó porque el cuadro ecuatoriano no cumplió con pagarle cuatro meses de sueldo que ascienden a 200 mil dólares.