Alianza Lima: Leao Butrón estaba con naúseas antes de jugar ante Sporting Cristal [VIDEO]

Un día después aún vuela. Todavía se lanza y mantiene sus ojos de lucha. Porque la felicidad también se impulsó hacia Leao Butrón y, cual pelota de fútbol, terminó entre sus brazos. El portero de Alianza Lima fue la estrella en el escenario del Estadio Nacional ante Sporting Cristal y, dando una muestra más de su amor al club íntimo, reveló pormenores de su titularidad y aquel deseo que quiere cumplir con los ‘grones’.



“Tomé la decisión de jugar ante Cristal veinte minutos antes del inicio. Lo dudé porque tenía dolor de cabeza y náuseas. No me sentía al cien por ciento, pero decidí jugarlo. Ya en la cancha te olvidas de todo y no sientes nada, pero pasé una noche complicada”, aseguró Leao Butrón a RPP.



El portero tuvo hasta seis intervenciones claves para impedir el gol de Cristal y muchos ya lo piden, a sus 40 años, otra vez para la selección. Pero la Videna y las Eliminatorias son la segunda cuenta pendiente, porque Leao tiene algo más importante. “La selección no es algo que me quite el sueño, lo que me quita el sueño es ser campeón (con Alianza Lima). Si se da, bienvenido sea y listo”, afirmó Leao Butrón.

Video: Doble atajada de Butrón

El día de ayer fue especial para Leao Butrón. Su hija Daniela cumplió 21 años, pasaron un almuerzo en familia y la joven le agradeció el “regalo” de su gran actuación contra los rimenses. “Me quedo con la atajada que hizo ante el remate de Ray Sandoval”, señaló la hija del capitán aliancista.



Por la tarde de ayer, Leao Butrón entrenó con el resto del plantel e incluso se dio tiempo para tomarse fotos y darles consejos a los porteros de las divisiones menores, que no ocultaron su emoción de estar cerca a su ídolo. Ahora, mirando el partido del domingo ante Alianza Atlético, el ‘1’ dejó en claro que Alianza puede seguir cuesta arriba. “Sabemos que podemos jugar mejor”, finalizó.