Alianza Lima: ¿qué dice Leao Butrón cuando lo comparan con el gran Gianluigi Buffon?

Saltó, voló, gritó, carajeó y atajó de todo. A los 40 años, Leao Butrón aún se mueve como el mar. El portero de Alianza Lima se ‘graduó’ de héroe en el clásico con brillantes atajadas y hasta un penal desviado. Por las calles de La Victoria muchos hasta se confunden con su apellido y lo llaman Buffon, por el golero de la Juventus.



“¿Me dicen Buffon? Ja, ja, ja. Lo tomo con tranquilidad. Tenemos un par de días para disfrutar, después debemos meternos nuevamente, porque esto recién empieza y se nos viene Melgar. Le ganamos a un rival complicado, que peleará el título. No importan los apelativos, sino dejarlo todo”, señaló Leao Butrón.



“Dos victorias seguidas es algo importante. Ganar en el campo de tu rival, sin el aliento de tu hinchada, se disfruta el doble. Por ello la celebración en el vestuario (donde saltaron y cantaron)”, agregó Leao Butrón, que cumple su tercera temporada con Alianza.



BRONCA ÍNTIMA

La agresión de Luis Tejada a Gonzalo Godoy y la reacción posterior de Luis Aguiar puede traerle problemas a ambos jugadores de Alianza Lima. Trascendió que el ‘Canario’ recibiría hasta cuatro fechas de sanción, mientras que Godoy dos. El informe del árbitro Víctor Hugo Carrillo será fundamental para el castigo. “Mis compañeros no hicieron nada para merecer una agresión. La vez pasada perdimos y nos fuimos tranquilos a casa, no hicimos problemas. Ahora nos tocó ganar”, defendió Leao Butrón.

Universitario 1-2 Alianza Lima: resumen y goles