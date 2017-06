Alianza Lima: Lionard Pajoy quiere seguir con los 'grones' 

Todavía el amor a los colores se imponen al interés material. El colombiano Lionard Pajoy es pretendido por el Independiente de Santa Fe, una gran oportunidad de jugar en su país, pero el delantero está enamorado de estas tierras y prefiere continuar de blanquiazul. “Entre Alianza Lima y la oferta de otro equipo, me quedo en Matute. Cuando uno llega al club es difícil desprenderse por todo lo que se vive y representa en el Perú”, aseguró el atacante.



Trascendió que los ‘Cardenales’ no desean rendirse y aumentarían la oferta, aunque el ‘Diablo’ no parece dejarse seducir. “Estoy concentrado al cien por ciento con Alianza Lima y mi ilusión es ser campeón. Si por mí fuera, me quedo en este club toda la vida y me retiro con esta camiseta”, añadió.



De otro lado, el DT Pablo Bengoechea volvería a confiar en su paisano Luis Aguiar, quien volverá a ser titular mañana ante Sport Rosario en lugar de Erinson Ramírez.