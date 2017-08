Alianza Lima: Luis Ramírez dejaría el club por esta oferta del exterior

Alerta roja: Posible desmantelación. La señal de aviso se prendió en Matute, pocas horas después de conseguir el título del Apertura. Se pudo conocer que el volante Luis Ramírez, uno de los indiscutibles para Pablo Bengoechea, podría no jugar el Clausura con Alianza Lima. Una jugosa oferta del fútbol de Emiratos Árabes llegó hasta su entorno. A sus 32 años, ‘Cachito’ estaría analizando que es su última chance para hacerse de un buen contrato en el extranjero y podría dar el ‘sí’.

A Luis Ramírez se le uniría el atacante Germán Pacheco, quien no estaría a gusto con la poca continuidad que tiene en Alianza Lima, ya que -por ahora- el cupo de extranjeros está ocupado por los uruguayos Gonzalo Godoy y Luis Aguiar, así como por el colombiano Lionard Pajoy. Además, luego de su buen Apertura, la directiva estaría recibiendo ofertas por el central Miguel Araujo y el extremo Erinson Ramírez.



En el reverso de la moneda, Alianza Lima está cerca de fichar su primer refuerzo para el Clausura. Sería el delantero suizo-argentino Kevin Gissi, quien viene de jugar en el Club Atlético Fénix donde marcó tres goles en siete partidos. Gissi posee buen juego aéreo y es un jugador al que Pablo Bengoechea venía siguiendo.



La otra opción de Alianza Lima, aunque complicada por el tema económico, es Emanuel Herrera (ex Melgar) que no logra aún finiquitar su incorporación a los Lobos BUAP de México.