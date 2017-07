Alianza Lima: Necesitan reforzarse y ficharían a un delantero sin gol [VIDEO]

Alianza Lima no tiene gol con Lionard Pajoy, no tiene gol con Alfredo Carrillo y tampoco con Aurelio Gonzales -Vigil. Los tres delanteros que posee en su plantilla no son efectivos de cara al arco y, por ello, piensan en otro atacante para el Torneo Clausura. El problema es que su candidato es más de lo mismo.

Porque Alianza Lima estaría cerca de contar con Daniel Chávez, delantero que se desvinculó del Melgar de Arequipa tras un pobre registro goleador (solo 3 tantos). Sin embargo, para el técnico aliancista Pablo Bengoechea es una opción. "En diciembre nos interesamos por él (Chávez). Los que puedan venir es un tema de negociación", aseguró el estratega blanquiazul.

Uno de los goles que hizo Daniel Chávez este año se lo marcó a Sporting Cristal

Daniel Chávez tenía contrato con Melgar hasta fines del 2018 y ahora parece que podría jugar en La Victoria. Como anécdota está que les marcó un gol a los íntimos en la final del Torneo del Inca 2015 con el César Vallejo que se consagró campeón de aquel certamen. Después, poco que resaltar.