La jugada polémica del partido se dio en los primero minutos del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Los blaquiazules reclamaron por dos penales en una misma jugada que el árbitro no cobró.



A los 8 minutos Alianza Lima estaba volcado en ataque. Luis 'Cachito' Ramírez intentó rematar de fuera del área y la pelota le chocó en la mano del defensa Luis Abram. El árbitro Luis Garay consideró que el brazo estaba pegado al cuerpo y no sancionó penal.



No obstante, el rebote terminó habilitando al atacante colombiano Lionard Pajoy, pero el zaguero Edinson Chávez lo hizo perder el control del balón con un supuesto empujón. Efectivamente, el defensa lo impactó con el brazo pero el árbitro consideró que era parte de una jugada natural.



Un minuto después de esta jugada (9') Alianza Lima marcó el primer gol del partido a través de Alejandro Hohberg. En el segundo tienpo Edinson Chávez fue expulsado por agresión a Rinaldo Cruzado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.