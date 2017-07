Alianza Lima: Un portero de oro y un fútbol de barro. ¿Podrá ser campeón del Apertura? [OPINIÓN Y VIDEO]

Leao Butrón está puntero, no Alianza Lima. El portero dirá que todos son un grupo, el hincha gritará que solo importa el resultado, pero el fútbol lamentará que nadie le preste atención. El 1-0 de los victorianos ante Cristal dejó en claro que en La Victoria tienen (de lejos) al mejor arquero del torneo, pero no el mejor juego.

Alianza Lima marcó el gol, se dedicó a retroceder, se quedó con diez hombres por la tonta expulsión de Alexis Cossio y construyó un muro gracias al albañil Butrón. El portero se cansó de evitar goles, siendo su atajada más brillante aquella que impidió el gol de Ray Sandoval. Es más, quizás si Cristal pedía que el partido siga hasta la madrugada, no le iba a marcar.

Leao Butrón fue el mejor ante Universitario (triunfo 2-1), Cantolao (1-1), Unión Comercio (triunfo 1-0) y ante Cristal en este Apertura y ni que decir del Torneo de Verano donde debieron levantarle un monumento. ¿Puede un arquero ganar un campeonato? Puede contribuir en enorme grado a eso, pero Butrón no puede marcar goles o cerrar un lateral, eso es 'chamba de otros'.

Alianza Lima puede pasar de golear en su estadio, a sufrir para marcar un solo tanto. Su defensa es demasiado irregular, aunque queda claro que el uruguayo Gonzalo Godoy no puede faltar en la zaga central. En la volante Rinaldo Cruzado ha levantado el nivel, Luis Aguiar ayuda en la pelota parada, mientras que arriba Lionard Pajoy falla más de lo que anota y en la banca no hay otro centrodelantero.

Leao Butrón, por ello, es el mejor de este Alianza Lima al que no le molesta despejar una pelota al cielo o meter un 'bombazo' buscando que falle la defensa rival. Cumplidos diez años ya del último campeonato y conocedor el hincha que otros planteles, superiores a este, fracasaron, mejor es no pensar en el juego. Butrón seguirá salvando su arco y, en este fútbol peruano, eso, una defensa a ultranza y un gol de rebote pueden construir un título. Además, si los íntimos son líderes en números, el resto de equipos no ha demostrado ser mejor. Y eso no es culpa de Alianza.