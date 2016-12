Alianza Lima se pronunció sobre el fichaje de Jefferson Farfán y dejó en claro esto [VIDEO]

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, se pronunció sobre el interés por Jefferson Farfán. En declaraciones a "Alianza Lima Noticias", el dirigente contó algunos detalles sobre la posible llegada de la 'Foquita' a tienda blanquiazul. ¿Será posible dicha contratación?



"A quién no le gustaría tenerlo en Alianza, principalmente a todos nosotros. No es un tema sencillo, no es nada simple. Me parece que esta es una linda oportunidad, esta es su casa", dijo Gustavo Zevallos al canal de noticias de Alianza Lima.



"En algún momento hemos conversado con él y siempre hemos mostrado la inquietud de saber qué cosa piensa para el futuro", añadió.



"Nosotros estamos con los pies sobre la tierra más allá del apasionamiento. Debemos ser fríos y objetivos. No podemos crear ilusión y expectativa a algo que no se va a dar. Por el momento son especulaciones", finalizó Gustavo Zevallos.