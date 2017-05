Alianza Lima: Los resultados que necesita para llegar a la final del Torneo de Verano 

Alianza Lima logró un importante triunfo de visita 2-1 ante Sport Huancayo y mantuvo sus chances de clasificar a la final del Torneo de Verano. Para esto, claro, debe quedar primero en el Grupo B; lugar que hoy ocupa UTC de Cajamarca a falta de 2 fechas para que culmine esta etapa. Ojo que hay una diferencia de 6 puntos entre un equipo y otro. Entonces, ¿qué resultados le convienen a los blanquiazules? Entérate aquí.



Para que Alianza Lima alcance la punta de su grupo tendrá que ganar sus dos últimos partidos y esperar que UTC de Cajamarca pierda los suyos. Ahora, si eso pasa, todo se definiría por diferencia de goles. Actualmente los de Franco Navarro tienen +9 y los de Pablo Bengoechea +5.



Supongamos un caso: UTC de Cajamarca pierde sus dos choques por 1-0, entonces se quedaría con +7. Alianza Lima, que ahora tiene +5, tendría que hacer 3 goles y no recibir ninguno para superar a los cajamarquinos en el Grupo B y disputar la final del Torneo de Verano (solo clasifica uno por grupo). Es decir, los blanquiazules no solo deben ganar, sino también superar en la diferencia de goles.



Pero todo esto ya no importará si UTC de Cajamarca gana su próximo partido del Torneo de Verano a Juan Aurich de visita (sábado 6 de mayo a las 3:30 p.m.). Alianza Lima también lo hará ese mismo día de local ante Real Garcilaso (8 p.m.).