Alianza Lima: Roberto Merino afirma que está cerca del club íntimo

El futbolista peruano Roberto Merino podría fichar por Alianza Lima para la temporada 2017. 'Meridona', como le dicen, se encuentra en España entrenando en la Cuidad Deportiva de Mallorca como jugador libre.



"Mi representante está en Florida (Estados Unidos) y viaja por Latinoamérica para negociar con algunos equipos. A nivel de Perú, supe que mi representante se acercó a Alianza Lima y a San Martín", dijo Roberto Merino al diario Depor.



No es la primera vez que Alianza Lima quiere contratar a Roberto Merino. Hace algunos años también se habló de esta posibilidad, pero la situación del club no era favorable para los intereses del jugador que se formó en el Barcelona de España.



"Alianza Lima siempre mostró interés sobre mí. Siempre se lo agradecí. Eran otros tiempos, donde la institución no respiraba buenos aires económicos. Hoy, sin embargo, me gustaría jugar en el club más grande del Perú. La afición y mi familia es la que me empuja a pensar en Alianza", contó Roberto Merino.



Roberto Merino y Lionard Pajoy fueron compañeros en Unión Comercio.