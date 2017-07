¿Alianza Lima y Universitario? Le preguntaron a nuevo contralor por deuda de clubes y este reaccionó así [VIDEO]

Nelson Shack juró este lunes como nuevo contralor general de la República en ceremonia liderada por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Como suele hacerse en estos casos, el nuevo funcionario respondió a las preguntas de los reporteros presente en el lugar. Una de ellas involucró a Alianza Lima y Universitario.

¿Cómo así? Pues como se ve en el video de abajo, en el minuto 8, el periodista deportivo Luis Enrique Negrini tomó la palabra para preguntar al nuevo contralor sobre la deuda que mantienen Alianza Lima y Universitario con la Sunat.

Evidentemente, la salida del tema en la conferencia hizo que el contralor Nelson Shack luciera por lo menos sorprendido y algo risueño. Pese la consulta sobre Alianza Lima y Universitario, que poco tiene que ver con las funciones que le competen, el nuevo funcionario dio una respuesta bastante educada.

"Efectivamente por la información que he visto en los medios de comunicación he tenido alguna aproximación a ese tema, sin embargo, el sistema nacional de control no tiene competencia sobre el manejo de los recursos no públicos. Nosotros nos encargamos de preservar el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos", indicó Nelson Shack de forma didáctica y con bastante paciencia al despistado periodista que acudió para hablar de Alianza Lima y Universitario.