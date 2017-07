Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. No hay hincha de alguno de estos tres equipos que no 'salte en un pie'. Le alegraron su domingo, lo motivaron a sonreír y le regalaron ese triunfo del cual presumir. La novena fecha del Torneo Apertura fue dulce para los equipos grandes, aunque no fue tan sencillo.

Alianza Lima jugó en el césped sintético de Nueva Cajamarca, pero no fue muy superior a Unión Comercio al que ganó por 1-0. El tanto llegó por una pelota perdida por el local y un contragolpe que llevó 'Cachito' Ramírez y definió Alejandro Hohberg. El tanto cayó a los 90 minutos y borró de un plomazo (para muchos) la pésima actuación de los laterales Paolo de la Haza y Alexis Cossio (quien fue expulsado) así como el nulo aporte goleador del colombiano Lionard Pajoy y el argentino Germán Pacheco.

Gol de Alianza Lima a Comercio

En el Monumental, la cosa estuvo algo más sencilla para la 'U' que derrotó 2-1 a Real Garcilaso. Los cusqueños se aterrorizaron en el primer tiempo y los cremas liquidaron todo en once minutos con un puntazo del panameño Alberto Quintero y un cabezazo de John Galliquio. Sin embargo, la visita descontó pese a tener diez hombres (pésima marca de Horacio Benincasa en el tanto) y puso a temblar a los hinchas cremas con ataques en el final del duelo.

Video: Gol de Galliquio a Garcilaso

Lo de Sporting Cristal tiene el más alto mérito ya que se impuso 3-1 a Sport Rosario con un hombre menos y en la complicada Huaraz. El aplauso se lo llevó la dupla ofensiva Irven Ávila - Ray Sandoval. El primero metió un gol y un pase gol, mientras que el segundo se despachó con un doblete. Lo negativo fue la tonta expulsión de Alexis Rojas (por reclamar) y la conocida lentitud de Jorge Cazulo a quien siguen manteniendo como defensa central.

Video: Segundo gol de Sandoval a Rosario

La fecha también ratificó que entre Juan Aurich y Cantolao (ambos empataron de locales) estará el segundo descendido que acompañará al casi fijo Alianza Atlético y que Deportivo Municipal viene en alza. La fecha 9 del Torneo Apertura bajó el telón. Los aplausos fueron para los actores principales.

