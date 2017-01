Alianza Lima venció 5-0 en Chincha con goles de sus nuevos fichajes [VIDEO]

Alianza Lima se viene preparando de la mejor forma para llegar a la esperaba 'Noche Blanquiazul', donde enfrentarán a Palestino de Chile en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. En su primer choque del año, golearon 5-0 a un seleccionado de Chincha.



El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, mandó este once al campo: Leao Butrón; Paolo de la Haza, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Alexis Cossio; Luis Aguiar, Óscar Vílchez, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco y Lionard Pajoy.



Alejandro Hohberg (doblete), Luis Aguiar, Germán Pacheco y Alexis Cossío; marcaron los goles de Alianza Lima en un partido que tuvo dos tiempos de 30 minutos.



Pero no fue el único partido. Alianza Lima tuvo la oportunidad de disputar otro choque con el siguiente once: Daniel Prieto; Juan Diego Li, Miguel Araujo, Anthony Lavalle, Francisco Duclós; Alexander Llanos, Diego Carabaño, Luis Garro, José Gonzales Vigil, Sebastián Calle y Erinson Ramírez. El resultado fue 2-0.