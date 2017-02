Alianza Lima venció 2-0 a Universitario: Mira todas las broncas del clásico [VIDEO]

Clásico sin bronca, no es clásico. Alianza Lima derrotó 2-0 a Universitario en su debut en el Torneo de Verano y cuando el marcador parecía imposible de voltear los roces entre los ‘compadres’ no se hicieron esperar y sobre el final empujones, insultos y algunos golpes no faltaron en Matute.



Cuando Alianza Lima ya tenía el partido a favor y casi controlado, Juan Vargas fue uno de los primeros en ‘dejarsela’ a Óscar Vílchez. El victoriano quedó tendido en el piso y Arquímedes Figuera intentó levantarlo a punta de lisuras. A su auxilió llegaron Miguel Araujo y Hansel riojas y se encendió la primera mecha.



Con el segundo gol de Alianza Lima a Universitario, el descontrol se apoderó de los merengues y el llanero Arquímedes Figuera le dejó un manotazo a Alejandro Hohberg y en ese momento se volvió a encender la bronca.



El juvenil Gonzalo Godoy no pudo controlar su temperamento, la emprendió sobre el llanero y fue ‘Pechado’ por Jersson Vásquez quien sobre el final del partido buscó al joven blanquiazul que también fue apabullado por Horacio Benincasa.