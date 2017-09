Alianza Limavs Ayacucho FC: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanquiazul se mide este domingo ante los 'Zorros' en el estadio Ciudad de Cumaná por la fecha 4 del Torneo Clausura. Alianza Lima busca un triunfo ante Ayacucho para meterse en la pelea del campeonato. (1:15 p.m.) (TV: Gol Perú)



Alianza Lima quiere ganar el Torneo Clausura y coronarse de manera directa como Campeón Nacional. Por ello, es una obligación ganar en la altura ante Ayacucho que también tiene un objetivo vital: alejarse del descenso.



Además, Alianza Lima puede aprovechar el empate del líder Real Garcilaso, que sumó 10 puntos, para acortar la distancia a un punto, dependiendo del resultado del segundo Sport Huancayo. De todas formas, un triunfo lo coloca entre los tres primeros.



Alianza Lima sumó dos triunfos seguidos y una derrota en las primeras tres fechas del Torneo Clausura. Por el contrario, Ayacucho llega tras perder ante Garcilaso en el Cuzco. Los 'Zorros', junto a Cantolao y San Martín, quieren separarse de la zona de la baja, que disputan Unión Comercio, Alianza Atlético y Juan Aurich, según la tabla acumulada.

Alianza Lima 2 - 1 Melgar | Gol de Carlos Ascues



El técnico Pablo Bencgoechea no podrá contar con el golero Leao Butrón y el zaguero Miguel Araujo debido a que están en la última parte de su proceso de rehabilitación. No obstante, la próxima semana ambos jugadores entrenarán con normalidad con el plantel. La conocida lesión de Óscar Vílchez es otra de las bajas del equipo, sumada a la de Luis Aguiar suspendido.



"En las últimas fechas siempre existen situaciones límites. Algunos pelearán el campeonato, otros por cupos los torneos internacionales o pelearán por evitar el descenso. Todos los puntos valen lo mismo, pero cuando definen las posiciones, valen mucho más", aseguró Pablo Bengoechea en la previa del Alianza Lima vs Ayacucho, en referencia a la complejidad del partido.



Pablo Bengoechea ha recuperado a un jugador para el medio y el equipo como Carlos Ascues. De muy buenas actuaciones y protagonista con tres goles de los últimos triunfos de Alianza Lima. "Es un buen jugador y el grupo lo ha recibido de la mejor manera, tuvo suerte en ese sentido a diferencia de Leyes que debe adaptarse a un nuevo país y un nuevo grupo", acotó.

El partido de la solidaridad lo jugamos todos, por eso, este 6 y 7 de octubre apoyaremos la @teleton_peru. #EstaLaLuchamosJuntospic.twitter.com/aTymAvrq8D — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 16 de septiembre de 2017

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Ayacucho FC:



Alianza Lima: Daniel Prieto; Luis Garro, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Luis Cachito Ramírez, José Cotrina, Rinaldo Cruzado, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco y Lionard Pajoy.



Ayacucho: Mario Villasanti; Jesús Arismendi, Raúl Penalillo, Sixto Ramírez, Iván Chumpitaz; Juan Morales, Paolo Joya, Henry Colán, Luis Carranza; Marcos Pirchio y Carlos Orejuela.

