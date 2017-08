Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Hinchas treparon árbol para ver partido arriesgando sus vidas [FOTOS]

Alianza Lima y Comerciantes Unidos chocaron por la última jornada del Torneo Apertura. En la previa, cientos de hinchas durmieron en las inmediaciones del Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo para adquirir una entrada.



Ninguno se quería perder este importante duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, donde los blanquiazules tenían la gran chances de quedarse con el Torneo Apertura. Todo, claro, ante un rival que solo jugaba para terminar el certamen con una victoria ante su gente.



El Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo era también el lugar de venta de entradas para Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. Los precios eran 20 y 30 soles y las boleterías se abrieron desde muy temprano.



El recinto deportivo tuvo un lleno total para el arranque del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. Y los hinchas que no pudieron adquirir una entrada, se las tuvieron que ingeniar para presenciar el choque.



Como se puede ver en las imágenes, algunos fanáticos treparon un gran árbol para ver en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Apertura ¡arriesgando sus vidas!