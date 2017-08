Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Título Torneo Apertura

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanquiazul visita este domingo a Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Apertura en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo (Ayacucho). El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias en Trome.pe.!



A Alianza Lima (29 puntos) le basta un empate ante Comerciantes Unidos para salir campeón del Torneo Apertura. Esto porque su más cercano (y único) perseguidor, UTC de Cajamarca, tiene 26 puntos. 'El Gavilán' juega ante Alianza Atlético de visita.



Incluso si Alianza Lima pierde ante Comerciantes Unidos puede coronarse en Cutervo. ¿Por qué? Pues el equipo de Pablo Bengoechea tiene 6 goles más de diferencia sobre UTC de Cajamarca. Igual, cualquier cosa es posible en el fútbol.



Real Garcilaso era el otro equipo con posibilidades para quedarse con el Torneo Apertura. Los cusqueños tenían la misma cantidad de puntos que Alianza Lima (29). Sin embargo, la noche del último viernes, la CJ-FPF le quitó 6 puntos a los de Sicuani por mala inscripción del jugador paraguayo Carlos Neuman.



Alianza Lima llegó a Cutervo con toda la ilusión de llevarse el Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos. Los blanquiazules fueron recibidos por un mar de hinchas en la concentración del hotel.



Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Así formarían en la última jornada del Torneo Apertura:



Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Alexis Cossio; Aldair Fuentes, Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado, Luis Aguiar; Alejandro Hohberg, Lionard Pajoy.



Comerciantes Unidos: Exar Rosales, Willy Rivas, Christian Laura, Óscar Guerra, Anthony Rosell, Luis Mayme, Carlos Flores, Jean Tragodara, Flavio Gómez, Jeremías Bogado, Jankarlo Chirinos.



Las entradas para el partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos se venderán horas antes del choque en el mismo Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo (Ayacucho). El recinto tiene una capacidad para 10 mil espectadores con campo sintético.



La última vez que Alianza Lima y Comerciantes Unidos se vieron las caras en Cutervo fue en el Torneo de Verano. En aquella oportunidad, los íntimos ganaron 2-0 con doblete del uruguayo Luis Aguiar.

De esta manera nos recibió la familia blanquiazul al llegar a la ciudad de Chiclayo. #CorazonParaGanar #ArribaAlianza 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/Br9Pabc2L3 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 12 de agosto de 2017