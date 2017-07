Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Torneo Apertura

Alianza Lima vs Municipal: EN VIVO EN DIRECTO. Blanquiazules y ediles se miden este domingo en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 13 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias del encuentro!



Alianza Lima, puntero del Torneo Apertura con 23 puntos, tiene la obligación de vencer a Deportivo Municipal, en el Nacional, para no perder su prodigioso lugar en el certamen. Esto a falta de 3 fechas para su culminación. ¿Podrá quedarse con los 3 puntos ante los ediles? Síguelo este domingo.



Al frente estará Deportivo Municipal, que no jugó a mitad de semana ante Real Garcilaso en Cusco (programado para el 9 de agosto). El cuadro de Villa El Salvador llegará más descansado al choque frente a Alianza Lima.



Los blanquiazules vienen de ganar 2-0 a Juan Aurich de local en un partido donde el portero Leao Butrón fue la gran figura. De hecho, el deportista de 40 años viene siendo gran artífice fecha a fecha y podría terminar como El Mejor Jugador del Torneo Apertura.



"Al no jugar en Cusco, Municipal nos espera con descanso, pero nosotros hicimos una rotación importante, nos queda sacar ese partido del fin de semana, seguimos teniendo fe en nuestro plantel", dijo Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, en la previa del encuentro con Deportivo Municipal.



El objetivo es el triunfo frente a @CCDMunicipal y así entrenaron nuestros jugadores el día de hoy #ArribaAlianza pic.twitter.com/KJ30sjzuRC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 29 de julio de 2017