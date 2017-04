Alianza Lima vs. Independiente de Avellaneda: 'grones' llegaron a Argentina

Llegaron a apagar el infierno. Alianza Lima arribó a la capital de Argentina, donde mañana enfrentará al Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. Los ‘grones’ llegaron en dos grupos: en el primero destacaron Óscar Vílchez, Luis Aguiar, Gonzalo Godoy y Hansell Riojas. En el segundo lo hicieron el técnico Pablo Bengoechea, el portero Leao Butrón y el goleador Lionard Pajoy, entre otros.



La sorpresa del equipo se dio a su llegada al ‘Hotel Intercontinental’, cuando decenas de hinchas los esperaban con cánticos y aplausos. “¡Vamos Alianza!”, “Ustedes no están solos”, gritaron los aficionados. “Tenemos la suerte que en todos lados hay hinchas de Alianza y no vamos a defraudarlos”, señaló Alejandro Hohberg, que sería titular ante el ‘Diablo’.



PUERTAS ADENTRO

El ‘Profesor’ no quiso perder tiempo y ayer por la tarde ordenó trabajos en las instalaciones del hotel. Hoy reconocerán la cancha del estadio ‘Libertadores de América’, donde se definirá el once. La única duda está en la zaga, donde Hansell Riojas y el uruguayo Gonzalo Godoy disputan un puesto.



