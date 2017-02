Alianza Lima vs. Juan Aurich: ¿Cuándo se jugará este partido?

Como se sabe, el partido entre Juan Aurich y Alianza Lima fue suspendido por fuertes lluvias en la cuidad de Lambayeque. Situación que lamentó el gerente deportivo blanquiazul, Gustavo Zevallos. ¿Cuándo se jugará este duelo por el Torneo de Verano?



"Lamentablemente teníamos todo planificado para iniciar el campeonato este fin de semana. Lástima lo que vemos en el norte, esperemos que esto termine. No es nada agradable la situación que pasan tantos compatriotas", se solidarizó Gustavo Zevallos en declaraciones a "Alianza Lima Noticias".



Asimismo, el gerente deportivo fue consultado por la reprogramación de este encuentro. "No se puede miércoles porque el Juan Aurich tiene un compromiso ya programado el próxima viernes. Así que la próxima semana es imposible. Va a ser en la primera fecha FIFA, que es marzo".



Por otro lado, Arturo Vásquez, presidente de la ADFP, dijo que el Alianza Lima vs. Juan Aurich "se jugaría el 8 de marzo sin seleccionados". Lo cierto es que los íntimos debutarán en el Torneo de Verano ante Universitario de Deportes (fecha 2), en el clásico del fútbol peruano.