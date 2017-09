Alianza Lima quiere seguir afianzándose en su camino al campeonato del Torneo Clausura y se enfrentará al Melgar de Arequipa en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' desde las 8:30pm.



Los dirigidos por Pablo Bengoechea llegan al Alianza Lima vs. Melgar con el ánimo a tope tras haberle ganado a su máximo rival Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano que se jugó el último sábado y donde los blanquiazules se impusieron en el marcador por 1-0 gracias al gol de Carlos Ascues.

Así entrenó el equipo, enfocado en el partido ante @MelgarOficial. Mañana compra todas las tribunas en el 🏟 o aquí ► https://t.co/PxguraMMD7 pic.twitter.com/U8dFpwJ281 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 13 de septiembre de 2017

Alianza Lima enfrenta a un herido Melgar de Arequipa que en la fecha 2 del Torneo Clausura perdió 2-0 ante el Real Garcilaso en el Cusco. Por ello, aprovechará su localía en Matute para seguir sumando puntos y así afianzar el sendero hacia el campeonato.



Alianza Lima no tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, en cuya primera fecha fue goleado 4-1 por el Real Garcilaso.



Alianza Lima vs.Melgar desde las 8:30pm por el Torneo Clausura

En esta fecha 3 del Torneo Clausura, Alianza Lima quiere demostrar que ser el ganador del torneo apertura no es pura casualidad, pues de ser ganador del Clausura automáticamente se declarará campeón del fútbol peruano, título que los hinchas blanquiazules esperan desde hace 11 años.



"El miércoles tendremos un partido difícil, pero daremos todo para defender la casa", declaró Paolo de la Haza de Alianza Lima, quien está confiado en el triunfo blanquiazul.

En tanto, Pablo Bengoechea aún no define al once que estará en el Alianza Lima vs. Melgar, pero concentrará con el mismo plantel que estuvo ante Universitario, aunque esperará si Carlos Ascues estará en buenas condiciones para el partido.



"Ganar un Clásico es importante, pero ya pensamos en Melgar. Nosotros no somos mucho de mirar hacia atrás, sino en lo que viene. ¿Si existe presión? La presión se la adjudica cada ser humano, por lo pronto a nosotros no nos cambia ni un triunfo ni una derrota", dijo Bengoechea respecto al Alianza Lima vs. Melgar.