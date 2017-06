Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanquiazul visita este domingo al 'dominó' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los de Pablo Bengoechea buscarán mantener su invicto en el certamen nacional. El partido arrancará a las 3:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Por qué el Alianza Lima vs Melgar se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco? Pues por el amistoso FIFA entre la selección peruana y la de Jamaica de este martes en la UNSA de Arequipa. ¡No te pierdas este partidazo!



Alianza Lima llega con 6 bajas a este duelo frente a Melgar, aunque motivado por su victoria en el Monumental 2-1 ante Universitario en la anterior jornada. ¿Quiénes no viajaron a la cuidad del Cusco?



Luis Aguiar y Gonzalo Godoy, sancionados con 2 y 1 fecha, respectivamente, no estarán ante Melgar. A ellos se suman los lesionados Alejandro Hohberg, Miguel Araujo y Paolo de la Haza. Además del expulsado Francisco Duclós (1 fecha).



Melgar, por su parte, viene de perder en el Cusco (donde jugarán ante Alianza Lima) ante Real Garcilaso por 1-0. Los de Reynoso aún no ganan en el Torneo Apertura.

En la altura de Cuzco enfrentaremos a Melgar y nuestro equipo se prepara de esta manera #ArribaAlianza pic.twitter.com/gQLJGyBm69 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 10 de junio de 2017