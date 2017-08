Alianza Lima vs Real Garcilaso: Así jugarían los blanquiazules en Cusco por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Real Garcilaso EN VIVO. Blanquiazules visitan este domingo a los cusqueños por la primera fecha del Torneo Clausura. En esta galería conoce el posible once de Pablo Bengoechea.



El Torneo Clausura comienza este fin de semana con el morbo que produce el enfrentamiento entre Alianza Lima y Real Garcilaso, entre los que existe una fuerte tensión tras la sanción recibida por los cusqueños, que les impidió poder disputarle el Apertura a los limeños.



Alianza Lima se encontrará un ambiente muy hostil en su visita al Garcilaso, cuyo entrenador, el argentino Marcelo Grioni, aseguró que el Apertura conseguido por los blanquiazules es el "campeonato de la vergüenza" y acusó a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) de hacer todo lo posible para que ganase Alianza.



El técnico del Alianza Lima, el uruguayo Pablo Bengoechea, respondió que él no tiene la culpa de que Real Garcilaso hiciera mal un contrato, en referencia al paraguayo Carlos Neumann, que jugó dos partidos del Apertura con su vínculo laboral expirado, lo que provocó que el cuadro cusqueño perdiera seis puntos ganados en cancha.