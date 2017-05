Alianza Lima vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Se enfrentan por Torneo de Verano

Alianza Lima vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanquiazul recibe este sábado a los cusqueños por la fecha 13 del Torneo de Verano, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido va desde las 8 p.m. por la señal de Gol Perú.



Alianza Lima llega de la mejor forma a este partido por el Torneo de Verano, luego de voltear 2-1 a Sport Huancayo en condición de visita. Mientras que Real Garcilaso cayó ante UTC de Cajamarca.



"Restan dos partido para que termine el Torneo de Verano y, si bien dependemos de otros resultados, trataremos de dar pelea hasta el final. Pero, más allá de ello, consideramos que el Apertura y Clausura tiene que ser nuestra meta y ahí jugarán los que mejor estén en el día a día, por lo que no daremos más minutos a aquellos jugadores que no se encuentren en buen nivel", dijo el técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea en la previa.



Si Alianza Lima quiere llegar a la final del Torneo de Verano, debe de ganar a Real Garcilaso en el Alejandro Villanueva y esperar que UTC de Cajamarca, líder del Grupo B con 6 puntos de diferencia, pierda su encuentro ante Juan Aurich (3:30 p.m.). Esto porque en la última fecha los íntimos enfrentarán a los cajamarquinos en duelo que podría ser de vida o muerte.



Así jugarían Alianza Lima vs Reañ Garcilaso



Alianza Lima: Daniel Prieto; Hansell Riojas, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Alexis Cossío, Aldair Fuentes, Óscar Vílchez, Luis Aguiar, Erinson Ramírez, Kevin Quevedo, Lionard Pajoy. DT: P. Bengoechea



Real Garcilaso: Ronald Ruíz; Ivan Santillán, Emiliano Ciucci, Oswaldo Rivas, Joel Herrera, Edwin Retamoso, Marcio Valverde, Johnny Vidales, Joazinho Arroé, Alfredo Ramúa, Carlos Neumann. DT: E. Coronel.



Así entrenó el equipo de cara al duelo contra Real Garcilaso este sábado a las 8:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva #ArribaAlianza pic.twitter.com/m83g7RMciV — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 5 de mayo de 2017