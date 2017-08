Alianza Lima vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido Torneo Apertura

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanquiazul recibe este sábado a los 'santos' por la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Este trascendental partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima (26 puntos) podría coronarse campeón del Torneo Apertura ante la Universidad San Martín. Para ello deberá ganar de local y esperar que el Universitario vs UTC (ambos con 23 puntos) termine igualado. De lo contrario todo se decidirá en la última jornada.



Como se sabe, la Comisión de Justicia de la ADFP le quitó 6 puntos a Real Garcilaso, el más cercano perseguir de Alianza Lima, por la indebida alineación del paraguayo Carlos Neuman. Dicha situación fue la que abrió más posibilidades para que el equipo de Pablo Bengoechea salga campeón.



"Alianza no tiene responsabilidad de los errores de otros equipos", dijo el portero de Alianza Lima Leao Butrón sobre la decisión de la Comisión de Justicia de la ADFP con Real Garcilaso.



¿Cómo llegan Alianza Lima y San Martín? Los blanquiazules ganaron en la anterior fecha a Deportivo Municipal por 2-0 con goles de Pajoy y Hohberg. Mientras que San Martín sacó un importante triunfo de visita 2-1 ante Comerciantes Unidos.



Luego del partido con Deportivo Municipal, Alianza Lima perdió a varios jugadores por suspensión: Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado, Lionard Pajoy y José Cotrina. Pablo Bengoechea los reemplazaría por: Germán Pachecho, Alejandro Hohberg, Aldair Fuentes, Luis Garro.



No te pierdas este gran duelo entre Alianza Lima y San Martín por la fecha 14 del Torneo Apertura. En trome.pe. podrás seguir el minuto a minuto del partido con todos los videos de los goles.