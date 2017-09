Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Día, hora y canal. El cuadro blanquiazul recibe este domingo a los celestes por la fecha 5 del Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.



Alianza Lima vs Sporting Cristal chocarán desde las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú. Pero también podrás seguir todas las incidencias desde nuestra web Trome.pe.



Alianza Lima buscará su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Clausura frente a Sporting Cristal de local. El equipo de Pablo Bengoechea querrá mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.



Pero al frente estará Sporting Cristal, de irregular campaña, que no se la dejará fácil a los íntimos. Los bajopontinos llegarán prácticamente con su mejor plantel para el infartante duelo por el Torneo Clausura. La única baja es Jair Céspedes.



Alianza Lima recuperará a varios de sus habituales titulares para el cotejo con Sporting Cristal. Ellos son: Miguel Araujo, Luis Aguiar, Rinaldo Cruzado y Carlos Ascues.



Hinchas de Sporting Cristal podrán asistir al estadio Alejandro Villanueva de Matute. El precio de las entradas va desde los 20 hasta los 130 soles.



AQUÍ TODOS LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS:



Sur: 20 soles

Norte: 20 soles

Oriente: 45 soles

Oriente V: 50 soles

Occidente Lateral: 80 soles

Occidente Central: 100 soles

Palco Rojo: 130 soles