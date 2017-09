Alianza Lima vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE. El cuadro blanquiazul recibe este domingo a los celestes por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por Gol Perú.



Alianza Lima viene de lograr 3 puntazos en el Torneo Clausura. Los de Pablo Bengoechea vencieron de visita 2-1 a Ayacucho FC con goles de Quevedo y Pacheco y sumaron su tercera victoria al hilo en el certamen.



Sporting Cristal, por su parte, sigue en irregular campaña. El último final de semana no pasaron del empate 0-0 ante Real Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo.



Alianza Lima tendría la vuelta de su mejor jugador del Torneo Apertura: Leao Butrón. El portero de 40 años ya se encuentra habilitado y sería de la partida ante Sporting Cristal en Matute.



Y no solo eso. Los blanquiazules también recuperarán a Miguel Araujo, Luis Aguiar, Rinaldo Cruzado y Carlos Ascues. Este último viene siendo el más destacado de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Marcó en los dos partidos que jugó.



Mientras que en Sporting Cristal, los de Pablo Zegarra no podrán contar con el lesionado Jair Céspedes. Igual, los bajopontinos tienen las armas suficientes en ataque para ganarle a cualquiera.



Cabe resaltar que el Alianza Lima vs Sporting Cristal tendrá el aliento de ambas hinchadas en las tribunas, por lo que se espera un gran espectáculo deportivo.



Alianza Lima vs Sporting Cristal: Alineaciones probables



Alianza Lima: Leao Butrón; Paolo De La Haza, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo, Alexis Cossio; Luis Ramírez, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado; Alejandro Hohberg, Luis Aguiar y Lionard Pajoy.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Edinson Chávez, Josepmir Ballón, Renzo Garcés, Luis Abram; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Carlos Lobatón; Christian Ortiz, Ray Sandoval e Irven Ávila.