Alianza y Universitario: Los 4 partidos que les restan rumbo al título del Torneo Apertura

Faltan 4 fechas para que culmine el Torneo Apertura. Real Garcilaso es el puntero del certamen con 22 puntos culminada la fecha 11. Le sigue Alianza Lima con 20, que perdió 1-0 ante Alianza Atlético de visita. Mientras que Universitario, que logró una importante victoria frente a Melgar, es sexto con 19 puntos.



Cabe mencionar que Sport Huancayo (tercero con 20 puntos), UTC y Deportivo Municipal (ambos con 19 puntos) también tienen posibilidades de lograr el título del Torneo Apertura. Hay 12 puntos en disputa y cualquier cosa puede pasar.



[AQUÍ PUEDES REVISAR LA TABLA COMPLETA]



Universitario y Alianza Lima tendrás dos partidos fuera de casa y dos de local, aunque los cremas cerrarán en el Monumental, mientras que los blanquiazules de visita. Ambos chocarán con rivales directos: Sporting Cristal y Deportivo Municipal respectivamente.



A continuación revisa los partidos de Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura:





Fecha 12



Sporting Cristal vs Universitario



Alianza Lima vs Juan Aurich



fecha 13



Universitario vs Ayacucho FC



Deportivo Municipal vs Alianza Lima



Fecha 14



Alianza Lima vs San Martín



UTC vs Universitario



Fecha 15



Universitario vs Cantolao



Comerciantes Unidos vs Alianza Lima