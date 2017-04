All Blacks: Selección de Rugby de Nueva Zelanda impactó al mundo con este video promocional

All Blacks: La selección de rugby de Nueva Zelanda no se contentó con ostentar el baile más original del deporte mundial: Haka. Ahora fueron parte de un spot promocional para Japón 2019 y dieron que hablar en todo el planeta.



Los conocidos All Blacks ganaron los mundiales de 1987, 2011 y 2015. Además posee el récord de victorias tras no perder nunca con 13 de los 21 países con que se enfrentó.



Los jugadores se convirtieron en actores en el video con motivo del Mundial de Rugby de Japón 2019. El spot se hizo viral en las redes sociales y en algunos casos se menciona que puede ser candidato al 'publicidad del año'.



En una semana de lanzado ya cuenta con casi dos millones de reproducciones. El desenlace del video lo es todo. El escenario es el centro de Tokio, donde los jugadores derriban personas por por todos lados, pero le espera un final increíble.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.