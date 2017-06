Álvaro Morata tiene un pie puesto dentro de Manchester United. Sobre la mesa de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid tiene un sobre con una oferta de 70 millones por el delantero madridista. Luego de sus breves días de descanso por su matrimonio vuelve a retomar las negociaciones aunque los merengues no quieren escuchar ningún trato por menos de 80 y 90 millones.



Álvaro Morata, no desea seguir a las órdenes de Zinedine Zinade, en el Real Madrid. El delantero de la selección española no considera justo el trato del francés que ha puesto Gareth Bale y Karin Benzema por encima de su capacidad goleadora. Mientras que en Manchester United sería la primer opción para reemplazar a Zlatan Inbrahomovic.



Con solo 24 años, Álvaro Morata, es un centro delantero escaso en el mercado a la altura de nombres como Sergio Agüero, Edinson Cavani o Robert Lewandowski, todos muy cerca de cumplir los 30 años.



Álvaro Morata, sin embargo ya tiene decidido dejar el Real Madrid debido a los pocos minutos que jugó, pese contabiliza 20 goles (repartidos en 43 partidos). El español aprovechará que los galacticos necesitan efectivo para asegurar a Kylian Mbappé, que singnifica 135 millones de euros.