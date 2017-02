Andrea Pirlo: Mira cómo le fue con reto 'Torta en la cara' [VIDEO]

Andrea Pirlo, la estrella y líder de los New York City y compañero de Alexander Callens pasa sus últimos días antes de su retiro y lo hace de la manera más divertida. Esta vez el italiano no dudó en aceptar un reto al argentino Maximiliano Moralez a ver quién ganaba en el infantil juego ‘Pastelazo’.



Andrea Pirlo demostró que no le gusta perder nunca y demostró que tiene tanta velocidad en los pies como en las manos, pues el veterano crack, apretó tantas veces el botó del juego que dejó la cara endulzada del Maxi, ex Racing y Velez Sarsfield y reciente fichaje de los New York City.



El capitán de los New York City, Andrea Pirlo, además ha impuesto un saludo entre todos los jugadores al mejor estilo norteamericano, el cual ya aprendió el peruano Alexander Callens, quien se ve muy adaptado al equipo de la MLS.



Andrea Pirlo cumplirá 38 años en los próximos meses y es destacado por ser un hombre con estilo, muy culto y de tendencias vanguardistas y es el encargado de cohesionar el grupo rumbo al titulo esta temporada.