Andrés D'Alessandro tiene 35 años, pero es capaz de inventar esta maravillosa jugada [VIDEO]

Pasan los años, las piernas no son las mismas y el físico, a veces, ya no alcanza. Pero eso no significa que la calidad se pierda, o al menos eso no sucede con el argentino Andrés D'Alessandro, histórico mediocampista del Internacional de Porto Alegre. ¡Qué grande!



En el duelo frente al Cruzeiro RS por la serie B de Brasil, Andrés D'Alessandro se mandaría con un lujo que fue aplaudido por todos los hinchas del Internacional. El ex River Palte y la selección Argentina se sacó a un rival de manera magistral.



Andrés D'Alessandro amagó, se fue para su derecha, la paró, regresó a su última posición, se fue para su izquierda, la volvió a parar, estiró el balón y sacó un centro peligroso al área del Cruzeiro RS. Esto pasó en el Estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre. ¡Crack!



Internacional de Andrés D'Alessandro ganó con doblete de Brenner Marlos (21' y 77') y un golazo de Valdivia a los 93'. Dao puso el descuento para la visita.