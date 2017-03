Andrés Mendoza defendió a Christian Cueva y le dijo qué pudo hacer para no fallar ese gol

Christian Cueva pudo darle el triunfo a la selección peruana 3-2 ante Venezuela si metía esa clara ocasión de gol que tuvo en los minutos finales en el Estadio Maturín. Sin embargo, el popular 'Aladino' no fue eficaz y los hinchas compararon su jugada con la de Andrés Mendoza.



Como se recuerda, el ex jugador de la selección peruana erró de manera increíble ante Ecuador en el 2005 y la jugada quedó en la memoria de todos los peruanos, o al menos eso parece.



Igual, Andrés Mendoza pone el pecho y defiende al jugador del Sao Paulo. "Son cosas que pasan. Todos cometemos errores y los que conocen de fútbol lo deben saber mejor", dijo el 'Cóndor' al diario deportivo "Depor".



Andrés Mendoza analizó la jugada de Christian Cueva con una pequeña recomendación. "Él quiso hacerla de esa manera, pero creo que la cabeza no es su fuerte. Podía pararla, pero no es fácil", sustentó.



"No hay comparaciones. Faltan muchos partidos todavía. No es una final. Además, Cueva ha hecho goles con la selección y también falló en otras oportunidades. No viene al caso hacerle esas cosas a él", resaltó.



"Lo mejor es que no se perdió. La gente debe saber que Perú está haciendo bien las cosas. Esperemos que el martes contra Uruguay puedan sacar un buen resultado", sentenció Andrés Mendoza sobre la selección peruana.