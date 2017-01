Andy Polo debutó con este jugadón en el Monarcas Morelia de México [VIDEO]

Andy Polo hizo su debut oficial con el Monarcas Morelia de México, en el partido ante Santos Laguna por la tercera jornada del Clausura 2017 de la Liga MX. Raúl Ruidíaz jugó los 90 minutos.



A los 75 de la segunda parte, Andy Polo ingresó en reemplazo de Mario Osuna en el Manarcas Morelia. Y algunos minutos más tarde (78'), el peruano realizó un jugadón que no pudo terminar en gol.



Andy Polo dejó sin cintura a un defensa de Santos Lagunas y pasó la pelota por entre las piernas de otro jugador para habilitar a Raúl Ruidíaz, que no pudo llegar con comodidad al balón.



Monarcas Morelia no pasó del empate 1-1 ante Santos Laguna con presencia los 90 minutos de Raúl Ruidíaz y debut oficial de Andy Polo.