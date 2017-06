Ángel Cappa en contra de la tecnología en el fútbol: Así fue su magistral explicación [VIDEO]

Ángel Cappa es de esos técnicos que llevan el análisis de todo lo que rodea al fútbol a otro nivel. Sus pensamientos, de hecho, los ha grabado en libros, como en uno de sus títulos "¿Y el fútbol dónde está?", por ejemplo. El ex entrenador de Universitario y San Martín fue el invitado especial de "Estudio Fútbol" de TyC Sports y habló sobre la tecnología aplicado futbolistas profesionales.



"Hoy todos lo técnicos usan GPS, drones, edición de video y un montón de sistemas mediante la tecnología para aplicarlos en los partidos, ¿es útil?", le preguntó uno de los panelistas del programa a Ángel Cappa.



"A mí me lo han tratado de vender (lo de usar tecnología) muchas veces. Te dicen por ejemplo: el número 5 recibió 20 pelotas y perdió 7. Eso no quiere decir nada, yo quiero saber por qué. A lo mejor perdió porque el equipo no tuvo movilidad y no tenía a quién darle", respondió de manera magistral el técnico argentino.



"Otro: corrió tantos kilómetros... ¡para dónde! para atrás, para adelante, a favor de la pelota, corriendo atrás de la pelota... son datos que no dicen nada. No sirve si no hay una interpretación futbolística. El dato sirve si el que analiza sabe de fútbol, sino el dato por sí solo no dice nada", añadió Ángel Cappa.



"La técnica del jugador se mejora jugando, con acciones de juego. No puedes tener una computadora (jugar un videojuego de autos) y luego manejar un coche", sentenció el también ex futbolista.