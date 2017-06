Ángel Di María pagó esta cifra millonaria para no dormir en la cárcel [VIDEO] 

Ángel Di María, el volante de PSG y hoy pretendido por Barcelona, evitó el mal rato de verse sentado frente a un juez y con una orden de captura en todas las fronteras de España, por un delito que cometió durante su paso por el Real Madrid.



Ángel Di María, no encontró más solución que desembolsar más de dos millones de euros y no sorprenderse en prisión, según informó la agencia EFE de España y fuentes de la propia Fiscalía, que habían denunciado al ex jugador de Real Madrid, de haber defraudado 1,3 millones de euros por sus derechos de imagen.



A diferencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Ángel Dí María, aceptó todas sus faltas declaró que estas fueron por desconocimiento más que mala intención en defraudar al gobierno Español.



Ángel Dí María había sido denunciado el año pasado por la Fiscalía Provincial de Madrid (al Igual que otros exjugadores del Real Madrid como Ricardo Carvalho y Xabi Alonso) por haber ocultado 1.298.989,56 euros a Hacienda en los años 2012 y 2013. Y en las última hora la policía ingresó a sus vivienda al igual que a la de su compatriota Javier Pastore y a las oficinas del club PSG para seguir el rastro las denuncias del 'Football leaks'.