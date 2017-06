Ángela Leyva sorprendió con nuevo look en la selección peruana de voleibol [VIDEO]

Ángela Leyva se cansó de su anterior peinado y lució un nuevo look con la selección peruana de voleibol en el duelo del último sábado ante Estadios Unidos, por las semifinales de la Copa Panamericana 2017. ¡Bien ahí!



Ángela Leyva dejó el moño, se soltó el cabello y se hizo una especie de peinado afro que sorprendió a hinchas y televidentes que vieron el Perú vs Estados Unidos de la máxima categoría de voleibol internacional.



Esto, por supuesto, no pasó desapercibido por los comentaristas del gran choque, quienes se mostraron estupefactos con la nueva imagen de Ángela Leyva.



En cuanto al resultado, Perú cayó 3-0 ante Estados Unidos por las semifinales de la Copa Panamericana 2017. Ahora tendrá que jugar ante Puerto Rico hoy por la medalla de bronce.