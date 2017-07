Antonella Roccuzzo enloquece a todos con fotos al natural y sin retoques

Luego de su matrimonio en Rosario el pasado 30 de junio, Lionel Messi y Antonella Rocuzzo pasaron su luna de miel en las islas de Antigua y Barbuda juntos a sus hijos Thiago y Mateo. ¡Mira las impactantes fotos!



Como siempre, Antonella Rocuzzo es la que se lleva todas las miradas. La mujer de Lionel Messi fue captada al natural y sin retoques por el diario "The Sun".



Antonella Rocuzzo aparece con imponente figura que dejó boquiabiertos a todos. Sin duda, 'Anto' es una de las esposas y madres más sensuales del mundo.



No sería descabellado pensar que alguna marca la pretenda para ser su modelo principal de algún producto. Todo esto, claro, si ya no la pretendieron antes. Bien ganado 'Lio'.

LOMAZO AL SOL - Antonela Roccuzzo de luna de miel junto a Leo Messi y su familia. Antonela figure is just 🔥🔥🔥 #antonelaroccuzzo#lionelmessi#vacation#beach#bootygoals#stbarths Una publicación compartida de Caras (@revistacaras) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 7:14 PDT