Antonella Roccuzzo lloró por canción de Abel Pintos que Lionel Messi le dedicó en su boda [VIDEO] 

Las emociones estuvieron a flor de piel durante la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, quien no pudo evitar llorar de la emoción al ver a su cantante favorito Abel Pintos interpretar la canción que el astro del Barcelona le dedicó a su esposa y que describe todo lo que él siente por ella.



En un video que está circulando en Instagram se puede ver a Lionel Messi abrazando por la espalda a Antonella Roccuzzo mientras ella derrama algunas lágrimas mientras escucha la canción 'Ni principio, ni final'.



"La noche brilla con tu luz en la distancia/Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza", dice parte de la letra de la canción que Abel Pintos interpretó en la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.



Luego se secó las lágrimas y siguió escuchando la hermosa canción que a todos enamoró.



LETRA 'SIN PRINCIPIO NI FINAL'



Te vuelves parte de mi ser en mis palabras

Estás aquí tocando el centro de mi alma

Como un eclipse sin final de sol y luna

Como lo eterno del amor en una alianza

Podría hacer que el mar se junte con el cielo

Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo

Que me regala tu mirada y tu desvelo

Bajo la luna cuando danzas en mis sueños

Te voy a amar, y me amarás

Te amo sin principio ni final

Y es nuestro gran amor

Mi ángel de la eternidad

Te voy a amar y me amarás

Te amo y es mi única verdad

Y es nuestro gran amor

Lo que nunca morirá

La noche brilla con tu luz en la distancia

Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza

Me elevo en cada movimiento de tu sombra

Que baila cada vez que mi canción te nombra

Quizá esta vida se termine dando cuenta

Que es ella solo un momento de esta historia

Porque este amor no tiene tiempos ni fronteras

Porque este amor va más allá de mi existencia.