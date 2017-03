Argentina vs. Bolivia sin Messi y los memes de Facebook y Twitter del partido por Eliminatorias Rusia 2018 [FOTOS]

Argentina vs. Bolivia se juega sin Lionel Messi, el crack argentino fue suspendido por cuatro fechas esta mañana por la FIFA e inmediatamente se convirtió en tendencia mundial en Facebook y Twitter donde con crueles memes los usuarios vacilaban al también goleador del Barcelona.



Argentina vs. Bolivia se enfrentan en La Paz y desde los entrenamientos la selección altiplánica tuvo un solo objetivo: ganarle como sea a los gauchos, golpeados emocionalmente por la sanción a Messi.



En tanto, en redes sociales muchos esperan las declaraciones de Lionel Messi, quien ha optado por el silencio, pero la AFA ya emitió su protesta y ha indicado que la "sanción es desmedida". Incluso, el presidente Evo Morales, que estaba entusiasmado con ver a Messi en La Paz, se solidarizó con el jugador argentino.



"No comparto sanción contra Argentina. Algo conozco de fútbol, la infracción fue a #Messi. Mi solidaridad con el mejor futbolista del mundo", escribió en Twitter.