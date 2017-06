Argentina vs Brasil: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Debut de Jorge Sampaoli en Melbourne

Argentina vs Brasil: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'albiceleste' y la 'canarinha' miden fuerzas este viernes en la cuidad de Melbourne (Australia) con miras a la próxima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido significará el debut de Jorge Sampaoli como DT del equipo de Lionel Messi. ¡No te pierdas este partidazo!



El Argentina vs Brasil arrancará a las 5:05 a.m. (horario peruano) y 7:05 a.m. (horario argentino). Jorge Sampaoli mandará su mejor once para enfrentar a los de Tite. En la albiceleste estarán Lionel Messi, Paulo Dybala, Higuaín, Di María, y el resto de figuras. Todo lo contrario sucede con el cuadro brasileño, que no contará con Neymar (vacaciones por decisión técnica).



Jorge Sampaoli, que reemplazó a Edgardo Bauza en el banquillo de la selección argentina, tendrá que cambiar la irregular campaña de la albiceleste en las Eliminatorias Rusia 2018, donde ocupan la quinta casilla a falta de cuatro fechas. Por ahora, Argentina iría a la repesca mundialista. Pero primero deberá enfrentar a Brasil en Melbourne.



La última vez que argentinos y brasileños se enfrentaron fue en las Eliminatorias Rusia 2018 en noviembre de 2016. Aquel día, la 'albiceleste' perdió 3-0 en Belo Horizonte. ¿Los de Jorge Sampaoli lo tomarán como una revancha? Seguro que sí.



Pero hay un dato que Argentina debe tomar en cuenta en la previa: Brasil de Tite lleva nueve victorias en nueve partidos (ocho de clasificación para el Mundial y un amistoso). De hecho, esos números sirvieron para que los brasileños clasifiquen de forma anticipada al Mundial de Rusia 2018.



"Creo que su llegada generó convicción y adhesión de los jugadores al compromiso con la selección brasileña. Jugadores que destacan en sus clubes funcionan. La selección juega como jugaba el Corinthians de Tite, y esto es mérito del entrenador. Es una selección que tenía dudas e inseguridad, pero hoy está en el lugar que le corresponde", dijo Jorge Sampaoli en la previa.

[SELECCIÓN MAYOR] Di María prepara la zurda para mañana y así lo captaron los hinchas en el estadio de Melbourne. pic.twitter.com/mEyxBAT2oT — Selección Argentina (@Argentina) 8 de junio de 2017



Tite afirmó que Sampaoli "tuvo mucho coraje" al asumir el banquillo argentino "en un momento difícil".



"Tiene la dificultad de tener apenas 4 partidos (oficiales por delante), yo tenía 12. Creo que Argentina se clasificará por la calidad que tiene, por los profesionales que tiene", resaltó.



Argentina vs Brasil: Probables alineaciones



Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, Nicolás Otamendi; José Luis Gómez, Lucas Biglia, Ever Banega; Paulo Dybala, Lionel Messi, Angel Di María; Gonzalo Higuaín.



Brasil: Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil, Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Willian; y Gabriel Jesús.