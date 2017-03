Argentina vs. Chile: Alexis Sánchez sufrió lesión al tobillo y no estaría con la 'Roja' [VIDEO] El chileno Alexis Sánchez no pudo terminar el encuentro entre Arsenal y West Bromwich por la Premier League. ¿Llegará al partido por Eliminatorias Rusia 2018?

Argentina vs. Chile: Alexis Sánchez sufrió lesión al tobillo y no estaría la 'Roja'