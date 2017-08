Argentina vs Uruguay: EN VIVO EN DIRECTO. La selección argentina visitará a los 'charrúas' por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Centenario de Montevideo. Revisa los horarios de cada país y los canales que transmitirán este gran cotejo.



El Argentina vs Uruguay significará el debut oficial de Jorge Sampaoli al mando de la 'albiceleste' por Eliminatorias Rusia 2018 tras dos amistosos previos. Su equipo marcha en la quinta posición (repechaje) con 22 puntos, 1 menos que su rival, tercero en la tabal de posiciones.



Argentina contará con Lionel Messi y todos sus cracks para este cotejo por la fecha 15. Mientras que Uruguay espera la recuperación de Luis Suárez, lesionado con Barcelona hace 3 semanas.



Argentina vs Uruguay se medirán este jueves a las 6 p.m. (hora peruana) por la señal de Movistar Deportes. A continuación revisa todos los horarios en el resto de países:



Perú (6:00 p.m. / Movistar Deportes)

Colombia (6:00 p.m.)

Argentina (8:00 p.m. / TyC Sports)

Uruguay (8:00 p.m. / VTV)

Chile (8:00 p.m.)

Ecuador (6 p.m.)

México (6:00 p.m.)



Argentina vs Uruguay seguro protagonizarán un partidazo en busca de los 3 puntos que les permitan acomodarse mejor en la tabla. Un empate no serviría de mucho sabiendo que todo está muy apretado a falta de 4 jornadas.