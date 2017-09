Argentina vs Venezuela: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Argentina vs Venezuela: EN VIVO Día, hora y canal. El cuadro 'albiceleste' recibe a la 'vinotinto' en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. ¡Revisa todos los detalles del partido!



Argentina, luego de un 'pobre' encuentro ante Uruguay que terminó 0-0 en Montevideo, enfrentará a Venezuela con la única misión de ganar ante su hinchada que, seguramente llenarán el recinto deportivo de River Plate. Mientras que la visita buscará hacer su mejor partido con con un plantel joven que apunta al Mundial Catar 2022.



Argentina y Venezuela chocan este martes desde las 6:30 p.m. (hora peruana) por la señal de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). A continuación revisa los horarios y canales de transmisión en el resto de países:



México: (6:30 p.m.)

Perú: (6:30 p.m. / Movistar Deportes)

Colombia: (6:30 p.m. / Caracol Televisión, Fox Sports)

Ecuador: (6:30 p.m. / Ecuavisa, Gama TV)

Venezuela: (7:30 p.m. / Meridiano TV)

Bolivia: (7:30 p.m. / Bolivia TV, Tigo Sports)

Paraguay: (7:30 p.m. / SNT, Tigo Sports)

Chile: (8:30 p.m. / Mega, Fox Sports)

Uruguay: (8:30 p.m. / VTV, GolTV)

Argentina: (8:30 p.m. / TV Pública, TyC Sports)

Brasil: (8:30 p.m. / SporTV, Globo)

España: (1:30 a.m. del 6 de setiembre)



El Argentina vs Venezuela significará el primer duelo en casa de Jorge Sampaoli al mando de la 'albiceleste' por Eliminatorias Rusia 2018. El 'Hombrecito' buscará darle una alegría a su país para no salir de la zona de clasificación. Por ahora están quintos y jugarían el repechaje.



Venezuela, por su parte, ya no tiene chances de clasificar a Rusia 2018. Igual, no se la dejarán fácil a la Argentina de Lionel Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi, y el resto de cracks.