Arquero de Siria realizó insólito saque nunca antes visto en el fútbol [VIDEO]

No, no es broma. Portero de la selección de Siria fue el protagonista en el duelo frente a China (2-2) por la octava fecha de las Eliminatorias asiáticas rumbo a Rusia 2018. ¿Sacó la pelota como en el voleibol? ¡Y no te imaginas hasta dónde llegó su despeje! Mira el video.



Ibrahim Alma es el nombre de este arquero sirio que realizó insólito saque nunca antes visto en el fútbol mundial. ¿Cómo lo hace? Estas imágenes se volvieron rápidamente virales en las redes sociales.



El meta de 25 años tira el esférico al aire y lo golpea con la parte inferior de su muñeca haciendo un puño, tal y como lo hacen en el voleibol. ¡Insólito!



Pero lo más impresionante sucede segundos después. Su despeje atraviesa la mitad del campo con mucha precisión, ya que va directamente al cuerpo de uno de sus compañeros.